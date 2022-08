Canvis en el grup NSO, el fabricant del programari espia israelià que va inventar Pegasus. La cara visible de l’empresa, el cofunfador Shalev Hulio, renuncia al seu càrrec com a director executiu d’NSO. Després de la vinculació de la companyia amb diversos escàndols de ciberespionatge, l’empresa emprèn un procés de reestructuració que no estarà dirigit per la S d’NSO. Però tot i així, Hulio no abandonarà l’empresa del tot, assumint tasques de supervisió de la branca de fusions i adquisicions. Sí que ho faran un centenar de membres del personal, per ara.

