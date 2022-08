Les autoritats xineses han informat aquest dilluns del màxim nombre de casos de coronavirus des del 31 de març, després de registrar 6.513 positius en les últimes 24 hores, en un moment en què s’han reobert algunes de les instal·lacions de suport que es van obrir durant els pitjors moments de la pandèmia.

Entre els nous contagis, n’hi ha 6.276 de transmissió comunitària, així com 237 de procedents de l’estranger. En els últims quatre dies, el nombre de positius ha estat per sobre dels 6.000, i 43 persones es mantenen en cures intensives. En les últimes 24 hores han mort tres pacients a causa de la covid-19.

El Govern de Hong Kong té habilitades instal·lacions especials per a aquells contagiats que no disposen de dormitori i lavabo propi a casa seva. A partir de la setmana vinent, algunes reobriran a causa de l’augment dels positius, com el centre de convencions Asia World Expo.

Aquestes instal·lacions funcionen ja al 80% de la seva capacitat, amb unes 6.500 persones segons el Govern de Hong Kong, que ha demanat als hospitals que donin d’alta a aquells pacients que no requereixen serveis d’emergència i així deixar llits disponibles per als pacients més greus de coronavirus.