La primera ministra de Finlàndia, Sanna Marin, s’enfronta a una nova polèmica després que es difongués aquest dimarts a les xarxes socials una foto pujada de to de dues amigues seves a Kesäranta, la residència oficial dels caps de Govern.

A la foto, pujada al portal TikTok, apareixen dues dones joves fent-se un petó amb el tors gairebé despullat i ocultant els pits amb un rètol on posa «Finland», amb un fons blau molt similar al que utilitza Marin en algunes rodes de premsa oficials.

La mandatària finlandesa va admetre aquest dimarts als periodistes que la imatge està feta a Kesäranta i que les dues joves de la foto són amigues seves, tot i que va demanar perdó per la instantània.

«Crec que aquesta foto no és apropiada. Em disculpo per això. No haurien d’haver fet aquesta foto, però, tret d’això, no va passar res extraordinari durant aquella nit», va dir Marin a la premsa.

Grup d’amics

La primera ministra va afirmar que les dues joves formaven part d’un grup d’amics que va convidar a la residència oficial el 9 de juliol passat, després d’assistir a un festival de rock on li van fer una foto amb jaqueta de cuir i ‘shorts’ texans que va fer la volta al món.

«Ens vam fer una sauna, vam anar a nedar i vam estar al jardí, però no vam entrar a l’edifici principal. Només vam fer servir els lavabos per a convidats de la planta baixa, que és on, pel que sembla, es va fer aquesta foto», va dir.

Segons Marin, es tracta de l’única festa privada que ha organitzat a Kesäranta durant les seves vacances i no va suposar cap mena d’amenaça per a la seguretat, ja que les portes de la residència estaven tancades amb clau i totes les instal·lacions estaven vigilades.

Polèmiques

Aquesta nova polèmica arriba poques hores després que Marin, de 36 anys, apaivagués els rumors que havia consumit estupefaents en una altra festa, al presentar aquest dilluns un test de drogues negatiu.

La mandatària finlandesa va saltar als titulars de mitjans d’arreu del món la setmana passada, després que es filtrés un vídeo en què apareix cantant i ballant en un domicili privat amb un grup d’amics, amb qui després se’n va anar a un conegut club nocturn de Hèlsinki.