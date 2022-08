La primera ministra de Finlàndia, Sanna Marin, ha justificat aquest dimecres la celebració de festes i, després de l’aparició de diversos vídeos i fotografies, ha demanat que se la jutgi per la seva tasca al capdavant del Govern i no pel que fa en la seva vida privada.

«Soc humana i de vegades trobo a faltar la diversió i la llum enmig d’aquests núvols foscos», ha dit Marin durant una trobada del Partit Socialdemòcrata en què els seus companys han reaccionat amb una ovació a la seva sinceritat.

La mandatària, de 36 anys, ha reconegut que els últims dies no han sigut fàcils, però ha insistit que continua complint amb la seva tasca «tan bé com sempre». «No he faltat ni un sol dia a la feina i no he deixat res per fer», ha advertit.

Test de drogues

Marin es va sotmetre la setmana passada a un test de drogues –que ha donat negatiu– arran de la difusió d’uns vídeos en què apareixia ballant amb uns amics, i dilluns va haver de sortir al pas d’una altra imatge captada en una festa a la seva residència oficial.

La Policia de Hèlsinki ha confirmat que ha rebut tres denúncies relatives als vídeos, però que no obrirà cap investigació perquè no detecta cap indici de criminalitat per part de la primera ministra o del seu entorn.