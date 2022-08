Un jutge d’Idaho (nord-oest dels Estats Units) va bloquejar una polèmica llei que estava previst que entrés en vigor aquest dijous i que hauria prohibit gairebé tots els avortaments, incloent-hi aquells en què la salut de la mare es troba en risc.

El magistrat B. Lynn Winmill va donar la raó al Govern nord-americà, que es presentava com a part demandant, i va dictaminar que Idaho no pot prohibir l’avortament en situacions en què la seva pràctica segueix els estàndards marcats per l’Administració federal per a cures d’emergència.

En essència, el jutge indica en el seu escrit que Idaho té jurisdicció per legislar sobre l’avortament, però que queda limitada per les regulacions sanitàries imposades a nivell federal.

El 12 d’agost, el Tribunal Suprem d’Idaho havia fallat a favor del Govern republicà de l’estat i havia donat el vistiplau per aplicar la llei de l’avortament.

Per tres vots a favor i dos en contra, la cort de més instància de l’estat va denegar la petició de l’entitat avortista Planned Parenthood, que sol·licitava que es bloquegés l’entrada en vigor de la norma aquest 25 d’agost al·legant que viola els drets a la privacitat i a la igual protecció davant la llei.

A més de Planned Parenthood, el 2 d’agost, el fiscal general dels EUA, Merrick Garland, va anunciar una altra demanda contra Idaho al considerar que la seva llei contra l’avortament «criminalitza els metges» i impedeix que practiquin amb llibertat les interrupcions de l’embaràs quan la salut de la dona està en risc.

El Departament de Justícia va demandar Idaho per violar la Llei Federal de Treball i de Tractament Mèdic d’Emergència, per intentar protegir els metges que han d’intervenir quan l’avortament és «el tractament mèdic necessari per estabilitzar la condició mèdica d’emergència d’una pacient».

Va ser la primera acció del Departament de Justícia contra un estat des que el juny passat el Tribunal Suprem anul·lés la sentència ‘Roe contra Wade’ i eliminés així la protecció federal del dret a l’avortament i cedís als estats la seva legislació.

I no serà l’única, segons va explicar en roda de premsa Garland, que va apuntar que el grup de treball sobre drets reproductius creat arran de la decisió del Suprem s’està dedicant a avaluar «el panorama canviant de les lleis estatals» i ja s’estan estudiant «litigis addicionals» contra altres estats.