El cap de l’Agència Nacional de Policia del Japó ha anunciat aquest dijous la seva dimissió per assumir la responsabilitat per l’assassinat de l’ex primer ministre Shinzo Abe, citant la necessitat d’un «nou començament» per a l’organització i les seves tasques de seguretat.

Itaru Nakamura és el funcionari de més rang que renuncia en relació amb l’assassinat d’Abe en un míting de campanya a la ciutat occidental de Nara el 8 de juliol, en el qual, segons els experts, la seguretat va tenir greus fallades. «En el procés de verificació del nostre nou pla de seguretat, ens hem adonat que les nostres tasques de seguretat necessiten un nou començament», ha dit Nakamura en una conferència de premsa. «Per marcar el nostre nou començament amb un nou pla de seguretat, és natural que construïm una nova organització». La seguretat a Nara el dia del tiroteig havia sigut àmpliament considerada com a insuficient, segons els experts. Els guardaespatlles haurien pogut salvar Abe protegint-lo o treure’l de la línia de foc en els 2,5 segons que van transcórrer entre un primer tret fallit i la segona ronda de trets mortals, segons han declarat a Reuters vuit experts en seguretat que van revisar les imatges. El cap de la policia de Nara, Tomoaki Onizuka, també ha dimitit. «Com a cap de policia amb responsabilitat en matèria de seguretat en aquesta prefectura, soc dolorosament conscient de la meva responsabilitat per haver provocat una situació greu», ha declarat en una roda de premsa. Dol al Japó per l’assassinat de Shinzo Abe Les autoritats japoneses, incloent-hi el primer ministre Fumio Kishida, han reconegut fallades en la seguretat entorn de l’aparició d’Abe en l’acte de campanya electoral. L’Agència Nacional de Policia va comentar prèviament a Reuters que l’assassinat havia sigut el resultat de la falta de responsabilitat de la policia, i va afegir que havia creat un equip per revisar les mesures de seguretat i protecció i desenvolupar mesures preventives. El presumpte assassí, detingut al lloc dels fets moments després del tiroteig, està sent sotmès a una avaluació psiquiàtrica, segons van informar els mitjans de comunicació japonesos el mes passat.