Un incendi ha provocat aquest dijous la desconnexió de l’última línia que connectava la <strong>central nuclear</strong> de <strong>Zaporíjia</strong>, sota control de les tropes de Rússia, amb el sistema d’energia d’Ucraïna, una situació inèdita que en plena guerra aguditza les preocupacions internacionals en matèria de seguretat.

Els combats al voltant de la central entre les forces russes i ucraïneses haurien causat les flames que han forçat la desconnexió completa «per primera vegada en la seva història», segons ha assenyalat l’operador ucraïnès Energoatom en un missatge al seu canal de Telegram. Aquesta versió apunta que l’incendi produït als pous de cendra de la central ha generat en dues ocasions la desconnexió de l’última línia. Tres línies més havien sigut fetes malbé anteriorment per accions que l’empresa ha qualificat d’«atacs terroristes».

«Les accions dels invasors van provocar una desconnexió completa de la ZNPP de la xarxa elèctrica, la primera en la història de la planta», diu el comunicat. A Zaporíjia hi ha hagut accions militars de què russos i ucraïnesos es responsabilitzen mútuament. La situació de la planta ha generat gran preocupació pel perill que la confrontació acabi portant a un incident atòmic de conseqüències impredictibles.

Els Estats Units han acusat Rússia de «comportament irresponsable» i han exigit que «cessi immediatament» les operacions militars a la central per evitar un hipotètic «accident nuclear» que inquieta la comunitat internacional. Tant l’Organització de les Nacions Unides (ONU) com Washington i els seus aliats han demanat traçar una zona desmilitaritzada al voltant de la central de Zaporíjia per minimitzar els riscos d’un accident. Bonnie Jenkins, sotssecretària d’Estat per a Desarmament i Seguretat Internacional, no ha pogut confirmar les informacions sobre la desconnexió completa de la planta.

Rússia i Ucraïna acosten posicions

Aquesta informació d’Energoatom es produeix poc després que, des de París, el director general de l’Agència Internacional de l’Energia Atòmica (AIEA), Rafael Grossi, hagi explicat que Kíiv i Moscou s’acosten a un principi d’acord perquè l’agència porti a terme una inspecció al lloc «en els pròxims dies».

«Hi ha un principi d’acord i estem treballant en els detalls. La hipòtesi d’una inspecció és imminent», ha remarcat Grossi en una entrevista amb la cadena France 24, després d’una trobada a l’Elisi amb el president francès, Emmanuel Macron.

L’exèrcit rus controla la central, la més gran d’Europa, des del mes de març passat, però els operadors ucraïnesos hi continuen treballant, en un context de bombardejos i estrès que preocupa la comunitat internacional, començant per l’AIEA.

Grossi espera liderar la missió en què participaran diversos especialistes tècnics per fer reparacions, restablir els sistemes de transmissió que han sigut fets malbé i assegurar una presència contínua de l’agència per ajudar a estabilitzar la central on, va recordar, «els riscos són reals».