El papa Francesc, que lidia amb les xacres de l’edat i no descarta renunciar al càrrec per raons de salut, prepara la seva successió amb la investidura dissabte de 20 nous cardenals, 16 d’ells amb dret a votar en el conclave per a l’elecció del seu successor.

Relacionades El papa Francisco deja puerta abierta a su renuncia y dice que no sería una catástrofe