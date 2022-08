Almenys 56 persones han mort i 30 més han resultat ferides en un bombardeig contra un camp de desplaçats a la regió etíop de Tigre, epicentre de la guerra que des del novembre del 2020 enfronta el Govern d’Addis Abeba i els rebels del Front Popular d’Alliberament de Tigre. L’atac va ser confirmat per diversos treballadors humanitaris, citats per Reuters, que es van recolzar en el recompte de les autoritats locals i altres testimonis per facilitar la informació. Tot indica que el bombardeig l’haurien perpetrat les forces etíops, si bé el Govern nega que hagi atacat civils de forma deliberada durant l’enfrontament. Entre els morts i ferits hi ha uns quants nens.

L’atac aeri va tenir lloc divendres sobre una escola de la localitat de Dedebit, situada al nord-oest del país, a prop de la frontera amb Eritrea. L’escola en qüestió havia sigut reconvertida en un camp per acollir els desplaçats per la guerra. «Ens van dir que les bombes van caure de nit. Era completament fosc i no van poder escapar», va afirmar un dels treballadors humanitaris. «La part més trista de la història és que les víctimes són persones desplaçades de l’oest de Tigre per la campanya genocida del règim», ha denunciat el portaveu del TPLF en el seu compte de Twitter. D’acord amb l’agència Bloomberg, des de l’octubre passat més de 140 persones han mort en aquesta mena de bombardejos. Un dels últims va ser el 30 de desembre. Les Nacions Unides va dir llavors que els atacs van deixar desenes de morts en «l’onada d’atacs més intensos i amb més nombre de víctimes des de l’octubre». Des de l’inici de l’enfrontament bèl·lic, milers de persones han mort i milions han sigut desplaçades.