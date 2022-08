El Front Popular per a l’Alliberament de Tigre (TPLF) ha denunciat aquest dijous un atac amb aviació militar i drons per part de la Força Aèria <strong>d’Etiòpia </strong>que ha matat almenys 28 civils en un bombardeig en una ciutat a la regió de Tigre. Un total de 76 persones han resultat ferides en aquest atac, perpetrat per l’Exèrcit d’Addis Abeba en un mercat popular a la ciutat d’Alamata, ha informat la televisió regional de Tigre, segons ha recollit DPA. L’atac, que no ha sigut confirmat pel Govern central a Addis Abeba, sí que ha sigut comentat pel portaveu del TPLF, Getachew Reda, a Twitter: «Desenes de morts i ferits. ¡Tots són civils, per descomptat! El meu més sentit condol al meu poble», ha dit.

Fa només tres setmanes, el TPLF va denunciar un altre atac amb drons per part de l’Exèrcit d’Addis Abeba contra una zona residencial a la capital de la regió de Tigre, Mekelle, tot i que no hi va haver víctimes. «S’ha convertit en un patró inconfusible que [el primer ministre etíop] Abiy [Ahmed] ataqui barris residencials a Tigre quan les seves forces reben un dur cop al camp de batalla», va assenyalar llavors Reda a les xarxes socials, amb el ‘hashtag’ #TigrayShallPrevail (Tigre prevaldrà). El conflicte va començar el 4 de novembre del 2020 quan Abiy va ordenar una ofensiva militar en represàlia per l’atac a la base de l’Exèrcit a Mekelle després de mesos de tensions entre el TPLF i el Govern central entorn de l’ajornament de les parlamentàries, finalment celebrades al juny i en què Abiy va aconseguir una victòria aclaparadora davant les crides al boicot i la falta de votació en diverses zones –com Tigre– per la inseguretat. No obstant, el TPLF va aconseguir importants avenços al juny que li van permetre recuperar Mekelle, arran dels quals Abiy va anunciar un alto el foc unilateral esmentant motius humanitaris, rebutjat pel grup, que va expandir la seva ofensiva a les adjacents regions d’Amhara i Afar, cosa que va fer témer una propagació de la guerra a la resta del<strong> país</strong>.