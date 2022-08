Mai han sigut gaire creïbles, però cada vegada es debiliten més els arguments de Donald Trump per qüestionar el registre que va executar l’FBI el 8 d’agost a la seva residència a Mar-a-Lago. Aquest divendres s’ha fet públic per fi l’afidàvit amb què es va buscar i aconseguir l’autorització judicial per a aquest registre, inaudit en la casa d’un expresident dels Estats Units. I el document de 38 pàgines, malgrat que gairebé la meitat estan totalment o parcialment ocultes per protegir fonts, les indagacions d’un gran jurat i la investigació encara en marxa del Departament de Justícia, ratifica que el republicà va fer un maneig irregular i potencialment perillós per a la seguretat nacional de documents classificats a l’abandonar la Casa Blanca, ja que es va emportar il·lícitament a Florida material que contenia informació de Defensa classificada, i potencialment va mirar d’obstruir-ne la investigació.

El maneig irregular de documents, segons demostra l’afidàvit, es va començar a constatar al gener, quan els Arxius Nacionals van aconseguir un any després que Trump deixés la presidència que entregués 15 caixes amb materials que s’havia emportat. Quan l’FBI va estudiar el contingut d’aquestes caixes al maig, va descobrir que entre altres coses hi havia informació nacional de Defensa classificada. Concretament es van trobar 184 documents classificats, 25 dels quals tenien la marca de «‘top secret’», 92 la de «secret» i 67 la de «confidencials».

Els temors es van disparar atès que aquests documents podien contenir informació d’espionatge obtinguda per agents clandestins i informació que s’havia interceptat a través de la llei que autoritza l’espionatge de països i agents estrangers (que s’ha utilitzat també per a l’espionatge dels nord-americans). Alguns dels documents tenien, a més, «notes escrites a mà» pel mateix Trump. I va preocupar especialment que «informes classificats estaven solts, barrejats amb altres documents i inapropiadament identificats».

«Causa probable»

Amb aquests precedents, Justícia va decidir posar en marxa el procés per aconseguir la llum verda per al registre. I, segons es llegeix a l’afidàvit, preparat per un agent especial de l’FBI la identitat del qual també s’ha ocultat, els van moure dos motius. Consideraven que hi havia «causa probable» per pensar que, malgrat l’entrega d’aquestes 15 caixes, a Mar-a-Lago hi seguia havent material amb informació rellevant per a la defensa nacional. I creien que hi havia també «causa probable» per pensar que s’hi trobarien «proves d’obstrucció».

La publicació del document judicial, també extremadament inusual, no serveix per determinar en quin punt està la investigació de Justícia, l’abast o si el fiscal general al capdavant del Departament de Justícia, Merrick Garland, acabarà decidint imputar càrrecs per algun delicte a Trump, una decisió que garantiria un terratrèmol polític profund. Sí que remarca, però, els problemes legals potencials per a l’exmandatari, que podria haver comès delictes violant la llei d’espionatge i dos estatuts més.

Tot i que Trump ha mirat de protegir-se assegurant que havia desclassificat els documents abans d’emportar-se’ls, un aspecte que els seus advocats defensen en una carta també feta pública, l’afidàvit diu explícitament que no cal que la informació de defensa sigui classificada per violar la llei que prohibeix quedar-se-la, transmetre-la o perdre-la.

«Nombrosos testimonis civils»

També aquest divendres s’ha fet públic un altre document legal que, malgrat tenir també moltes parts ocultes, dona més informació rellevant sobre la investigació. Es tracta del memoràndum amb què Justícia va demanar i va aconseguir autorització per publicar l’afidàvit només si se li permetia ocultar-ne parts que considera sensibles, i el text explica, per exemple, que Justícia i l’FBI han parlat amb «un nombre significatiu de testimonis civils» per obtenir la informació sobre els documents a Mar-a-Lago.

Trump ha reaccionat amb un missatge a la xarxa social Truth en què ha criticat el jutge federal Bruce Reinhart, que va autoritzar el registre i ha pres també les decisions sobre la publicació dels documents de Justícia. Li atribueix «animositat i odi» cap a ell. Un dels seus portaveus, a més, ha insistit sense proves que «és tot polític».