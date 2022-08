La figura política de la primera ministra de Finlàndia, Sanna Marin, ha patit un seriós revés al seu país arran de l’escàndol de les fotos i vídeos de les seves festes, malgrat les nombroses mostres de solidaritat rebudes i els elogis a la seva tasca com a cap de Govern.

L’enrenou causat per aquestes imatges ha col·locat Marin en una delicada situació política, ja que la seva imatge pública ha empitjorat i l’oposició –sobre tot el partit ultradretà Veritables Finlandesos– l’acusa de dedicar més temps a les seves festes que a solucionar els problemes del país.

Segons una recent enquesta publicada al diari ‘Helsingin Sanomat’, el 42% dels finlandesos admet que la seva opinió sobre la primera ministra ha empitjorat arran dels escàndols, mentre que només el 9% té una millor opinió sobre ella i el 46% continua pensant el mateix que abans.

La líder socialdemòcrata, de 36 anys, va saltar als titulars de mitjans de tot el món la setmana passada, després de filtrar-se un vídeo en què apareix cantant i ballant en una festa privada amb un grup de personatges famosos.

Test antidroga

Marin es va sotmetre voluntàriament a un test de drogues per desmentir els rumors, estesos per les xarxes socials, que havia pres estupefaents, però el mateix dia que es va comprovar la seva innocència va saltar una nova polèmica.

La premsa va publicar una foto de dues amigues de Marin petonejant-se amb el tors gairebé despullat en una festa celebrada a principis de juliol a la residència oficial de la primera ministra, l’endemà d’assistir a un festival de rock.

A les xarxes socials no van trigar a encunyar un irònic sobrenom per referir-se a la jove mandatària, que després va ser utilitzat per alguns mitjans de comunicació: «Bile-Sanna» (que es podria traduir com ‘Sanna la tronera’).

Aquestes polèmiques li van passar factura, en primer lloc, emocionalment. En un míting del seu partit, Marin va reivindicar entre llàgrimes i amb veu trèmula –una imatge inèdita d’ella– el seu dret «a l’alegria i la diversió» i va criticar que es fessin públiques imatges de la seva vida privada.

Però també han tingut un cost polític, ja que la seva figura de primera ministra eficient, capaç de gestionar amb èxit la pandèmia de la covid o el procés d’integració en l’OTAN, s’ha vist erosionada per motius aliens a la seva tasca de govern.

Cultura política finlandesa

Ilkka Ruostetsaari, catedràtic de Ciències Polítiques de la Universitat de Tampere, explica que per entendre la polèmica que van causar les imatges de Marin estant de festa s’ha de comprendre abans la cultura política finlandesa.

«Estem acostumats que els nostres líders es relacionin amb altres membres de l’elit econòmica, política i cultural, però va ser una cosa nova que Marin se n’anés de festa amb ‘influencers’ i famosos. Al veure els vídeos, molts van pensar que la seva conducta no va ser apropiada per a un primer ministre», afirma Ruostetsaari.

Segons la seva opinió, és comprensible que hi hagi ciutadans molestos amb Marin, malgrat que òbviament té dret a disfrutar del seu temps lliure com vulgui.

«Hi ha qui pensa que no és gaire oportú que vegem la primera ministra de festa mentre la gent viu moments molt difícils a causa de la creixent inflació, la crisi energètica i la guerra d’Ucraïna», assenyala.

Marin ha sigut criticada sobretot per votants de l’espectre conservador, que són majoria fora de la regió metropolitana de Hèlsinki, però també per persones grans d’esquerres, un sector clau per al Partit Socialdemòcrata (SDP) que presideix.

«A Finlàndia, com als altres països nòrdics, hi ha una contradicció respecte al que s’espera dels líders polítics. D’una banda, volem que siguin modestos i es comportin com a gent corrent, però alhora esperem que siguin molt competents a l’hora de prendre decisions polítiques difícils», diu Ruostetsaari.

Suport majoritari

Malgrat el soroll mediàtic, la jove mandatària compta encara amb el suport majoritari de l’SDP i els altres quatre grups polítics de la coalició governamental (el Partit de Centre, Els Verds, l’Aliança d’Esquerres i el Partit Popular Suec).

Tanmateix, no hi ha dubte que els recents escàndols han afectat el seu lideratge dins l’Executiu a només set mesos de les pròximes eleccions generals. Els socialdemòcrates han llançat una advertència a Marin perquè eviti nous escàndols i els seus socis de coalició volen que el debat públic deixi de girar al voltant de la seva vida privada i se centri en les propostes polítiques.

«Crec que la seva figura política s’ha debilitat, perquè era la líder absoluta dels socialdemòcrates i abans aquests mai l’havien criticat, però ara ja hi ha veus crítiques dins el partit», afirma Ruostetsaari.

Segons la seva opinió, l’SDP continua sent molt dependent de la primera ministra, perquè la seva gran popularitat ha contribuït a augmentar el suport als socialdemòcrates i no hi ha cap altre candidat tan carismàtic com ella.

«Un greu problema de l’SDP és que els seus votants són molt grans –l’edat mitjana és d’uns 70 anys– i per això el partit està fent un gran esforç per atraure votants més joves. Per aquesta raó, Sanna Marin, com a líder jove i dona, és molt important per al partit», afirma.

Malgrat això, atesa la proximitat de les eleccions, un nou escàndol podria provocar que el seu partit li retiri la confiança o que algun dels socis del Govern decideixi trencar la coalició.