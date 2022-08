Dos vaixells de guerra dels Estats Units han transitat per l’estret de Taiwan aquest diumenge, segons ha informat l’Armada nord-americana, en la primera incursió d’aquest tipus des que la Xina va fer exercicis militars sense precedents al voltant de l’illa. Aquest trànsit es produeix després que les tensions entorn de l’estret de Taiwan van pujar a nivells inèdits en anys després de la controvertida visita a Taipei de Nancy Pelosi, presidenta de la Cambra de Representants dels EUA. En un comunicat, l’Armada assenyala que la maniobra «demostra el compromís dels Estats Units amb una regió Àsia-Pacífic lliure i oberta».

Després de la visita de Pelosi –la tercera autoritat electa de més alt rang dels Estats Units– Pequín va reaccionar amb una candent indignació, i va llançar exercicis de mar i aire al voltant de l’illa durant dies. Taiwan –que té un govern autònom i on viuen 23 milions de persones– viu sota la constant amenaça d’una invasió per part de la Xina, que reivindica aquesta illa regida democràticament com a part del seu territori i promet recuperar-la algun dia, fins i tot per la força, si fos necessari.

Washington reconeix diplomàticament Pequín sobre Taipei, però manté relacions de facto amb Taiwan i recolza el dret de l’illa a decidir el seu futur. Però, per a Pequín és una de les seves províncies, que encara no ha aconseguit reunificar amb la resta del territori des del final de la Guerra Civil xinesa (1949).

L’Exèrcit Popular d’Alliberament de la Xina ha reaccionat a les maniobres afirmant que Washington havia «exagerat obertament» el pas dels vaixells per l’estret. El comando d’operacions de l’est de l’Exèrcit de la Xina «està seguint i advertint els vaixells nord-americans durant tota la travessia i està al corrent de tots els seus moviments», ha afirmat el portaveu, el primer coronel, Shi Yi. «Les tropes de la secció (oriental) continuen en alerta màxima i estan preparades en tot moment per desbaratar qualsevol provocació», ha afegit.

«Llibertat de navegació i vol»

La 7a Flota dels Estats Units ha detallat que els dos vaixells de classe Ticonderoga, l’’USS Antietam’ i l’’USS Chancellorsville’, han fet el trànsit «de rutina» aquest diumenge «per aigües on s’apliquen la llibertat de navegació i vol en alta mar, d’acord amb el dret internacional.» «Aquests barcos transiten per un corredor a l’estret que és fora del mar territorial de qualsevol país», ha assenyalat la Marina. «Les forces armades nord-americanes volen, naveguen i operen a qualsevol lloc que permeti el dret internacional».

El Ministeri taiwanès de Defensa ha confirmat en un comunicat el pas dels vaixells en un recorregut de nord a sud. «Durant el recorregut sentit sud per l’estret de Taiwan, les forces armades (taiwaneses) monitoren tots els moviments rellevants en el nostre espai aeri i marítim, i la situació és normal», han apuntat.

Washington ha assenyalat que la seva posició sobre Taiwan es manté sense canvis i acusa la Xina d’amenaçar la pau a l’estret de Taiwan, i d’utilitzar la visita de Pelosi com un pretext per fer els exercicis militars. Les maniobres xineses van incloure el llançament de míssils balístics en aigües pròximes a Taiwan, una de les rutes navilieres més transitades del món.