Aimen Dean, un antic espia d’origen saudita que va treballar infiltrat a Al-Qaida per al MI6, ha denunciat per discriminació una de les escoles privades per a nenes més prestigioses d’Escòcia. Així ho ha explicat en una entrevista amb el diari britànic ‘The Guardian’.

A Dean, que va ser fabricant de bombes en l’organització terrorista i se li atribueix haver salvat milers de vides gràcies a la seva missió, acusa el St. George’s School d’Edimburg de crear un «ambient tòxic» per a la seva filla, de cinc anys.

Van canviar l’horari d’entrades i sortides

El setembre del 2021, el canal britànic ‘Channel 4’ va estrenar un documental sobre Bin Laden en el qual l’exespia donava el seu testimoni. Poques setmanes després, la directora de l’escola, Alex Hems, els va convocar a ell i a la seva dona per a una reunió en la qual els va exposar la preocupació d’alguns pares que la seva presència suposés un risc per a la seguretat de les seves filles. A més, els va demanar canviar l’horari d’entrada i sortida de la seva filla. Van acordar que arribaria a l’escola 20 minuts més tard i que en marxaria 30 minuts després, però, tot i així, la van reganyar diverses vegades per «arribar tard».

Ara el consell escolar escocès està investigant els fets i, en cas que considerin que no han salvaguardat i promogut correctament el benestar de la menor, podrien rebre una inspecció formal, a més de la imposició de mesures per millorar les polítiques i la gestió. Hems rebutja la versió de Dean. Segons expliquen a ‘The Guardian’, després d’aquesta experiència, la família marxarà del Regne Unit per buscar una nova escola per als seus fills en algun país de l’Orient Mitjà.