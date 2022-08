El subcap del Consell de Seguretat de Rússia i expresident del país, Dmitri Medvédev, va pronosticar aquest diumenge un preu de 5.000 euros per cada mil metres cúbics de gas per a finals d’aquest any, alça que els països occidentals vinculen amb la campanya militar russa a Ucraïna.

«A causa de l’augment dels preus del gas fins als 3.500 euros per cada mil metres cúbics, em veig obligat a revisar a l’alça el cost previst fins als 5.000 euros per a finals del 2022», va escriure al seu canal de Telegram. Dirigint-se als caps d’Estat i de Govern dels països de la Unió Europea (UE), Medvédev va afegir: «Amb els millors desitjos». El missatge inclou un dibuix d’un malcarat home barbut amb una gran semblança a Rasputin amb una espelma a la mà i al fons dues torres petrolíferes. Degut a l’alça dels preus, fins i tot amb la reducció actual del subministrament rus a la Unió Europea, l’Estat rus podria ingressar 20.000 milions de dòlars en un trimestre per l’exportació de gas, segons els càlculs dels experts. Els Governs de diversos països de la UE han anunciat programes d’estalvi energèticdavant l’increment dramàtic del preu del gas, que va superar aquesta setmana els 3.500 dòlars. Al seu torn, Medvédev, en una entrevista amb la televisió francesa, va assegurar que Moscou no vol tancar la clau del gas, però que «ara Europa s’ha convertit en un canal de la política nord-americana». «Hem subministrat gas a Europa durant dècades. Europa estava satisfeta i nosaltres també. Això significa que la relació era pragmàtica», va assegurar al canal LCI. Va remarcar que, malgrat passar a cobrar el gas en rubles després de les sancions occidentals, Moscou sempre ha estat disposat a bombar gas en els volums contractats. «Si ens dobleguen els braços, si ens prohibeixen els pagaments o si es renuncia al subministrament de les turbines reparades o al llançament del [gasoducte] Nord Stream 2, llavors aquesta classe de subministraments no arribaran als volums que esperen els països occidentals», va advertir. L’«irreal» reemplaçament nord-americà A més, va considerar «irreal» la possibilitat que el gas liquat dels EUA reemplaci el gas natural rus, ja que «el gas de canonada és molt més barat i el liquat és tremendament car». «Ha arribat fins al punt que el canceller [alemany Oleg] Scholz va viatjar al Canadà per aconseguir un acord sobre els subministraments de gas liquat motivat pel desig que és millor comprar gas a un país pròxim i democràtic que a Rússia. Doncs que el compri», va dir. Segons la premsa internacional, Rússia es pot permetre suspendre el subministrament de gas a Europa durant un any sense gairebé patir pèrdues, si es mantenen els actuals nivells de preus i exportació de petroli En un article en la premsa, el primer ministre britànic, Boris Johnson, va responsabilitzar diumenge el president rus, Vladímir Putin, i la seva «invasió bàrbara» d’Ucraïna pel repunt global en el cost de l’energia, informa Efe.