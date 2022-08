El primer debat entre els candidats presidencials del 2 d’octubre va encendre les pantalles del Brasil. Els xocs entre Luiz Inácio Lula da Silva, fins ara favorit en les enquestes, i Jair Bolsonaro, que aspira a la reelecció però es troba almenys 15 punts per darrere de l’expresident (2003-10) van ser d’alt voltatge, com s’esperava. La presència de Ciro Gomes (PDT, centreesquerra), el més loquaç dels participants del debat, Simone Tebet, del centrista MDB, i els liberals Luiz Felipe d’Avila (Novo) i Soraya Thronicke (Unió Brasil), va ser la d’uns actors de repartiment d’un drama polític que els supera. La polarització entre Lula i Bolsonaro devora les seves aspiracions. Tot indica que la lluita serà entre ells la segona volta, l’últim diumenge d’octubre. Ben aviat, els sondejos informaran dels efecte del debat a les enquestes.

A la trobada de Bolsonaro i Lula als estudis de la televisora Bandeirantes van saltar espurnes des del començament. El capità retirat li va dir «expresidiari». El líder del Partit dels Treballadors (PT) no va deixar de recordar que el judici a què va ser sotmès i pel qual va estar 585 dies a la presó només va servir per treure’l dels comicis del 2018, que van permetre a la ultradreta arribar al Govern.

El capità retirat no va deixar d’insistir que Lula va encapçalar la gestió «més corrupta» de la història brasilera. «El país que vaig deixar [al sortir de la presidència] és un país que el poble troba a faltar», li va dir. Va assegurar, al seu torn, que sota la seva presidència es van generar més llocs de treball, polítiques d’inclusió, inversió en educació i una menor desforestació a l’Amazònia. «El seu jardiner i la seva empleada de la llar van veure millorar el país», va contestar Lula a Thronicke, que també li va formular objeccions sobre els anys del PT al palau Planalto. Segons es va saber, durant les pauses publicitàries, van tenir lloc incidents entre assessors de Lula i el capità retirat.

Bolsonaro sabe das razões pelas quais fui preso. Foi para ele ser presidente da República. Nesse processo, estou muito mais limpo do que ele ou os parentes dele. Estou aqui candidato para ganhar as eleições e em um decreto só apagar todos os sigilos. #LulaNaBand #DebateNaBand — Lula 13 (@LulaOficial) 29 de agosto de 2022

«Mentides», «fake news», «enganys», «xifres absurdes», van ser algunes paraules comunes en els xocs entre els dos candidats amb més intenció de vot. Bolsonaro es va veure obligat a comprometre la continuïtat de l’ajuda social per a milions de necessitats, i que s’anava a suspendre després de les eleccions.

Moments de misogínia

Fidel al seu estil, el president no va poder contenir el seu masclisme. «¿Per què tanta ràbia amb les dones?», va voler saber Tebet. Bolsonaro es va enutjar cada vegada que un dels candidats parlava sobre els negociats que van tenir lloc per a la compra de vacunes durant la pandèmia que va matar més de 580.000 persones. «No podia esperar altra cosa de tu. Crec que dorms pensant en mi. Tens certa passió per mi. No pots prendre partit en un debat com aquest i fer acusacions mentideres sobre mi. Ets una vergonya per al periodisme brasiler», li va etzibar a la periodista de TV Cultura, Vera Magalhães, que li va preguntar sobre aquest assumpte.

Valoracions

«Bolsonaro insulta una dona en el debat; Lula defuig la corrupció», va assenyalar el Folha de San Pablo, al comentar alguns aspectes de la discussió. Pel diari paulista els candidats principals van mostrar al llarg de tres hores «punts febles». Quant a Lula, va considerar que «es va centrar a parlar del passat, cosa que seria natural per a algú que va estar vuit anys al poder». No obstant, «va perdre l’oportunitat de buscar els punts que li falten per a una victòria en la primera volta». Segons la publicació, al defensar l’expresidenta Dilma Rousseff, i qualificar de cop d’estat la seva destitució, Lula va córrer el perill d’allunyar-se d’un sector de la classe mitjana que té al·lèrgia política al PT.

Com suposaven els mitjans de premsa, Bolsonaro va criticar el que va anomenar activisme judicial. «Alguns ministres de l’STF [Suprem Tribunal Federal] volen a qualsevol preu interferir en el Poder Executiu», va dir en relació amb un escàndol de l’última setmana: l’operació portada a terme per la Policia Federal contra importants empresaris que simpatitzen amb el mandatari i que en un grup privat de WhatsApp van fer saber que prefereixen un cop d’Estat abans que una victòria de Lula a l’octubre.

Dies de més tensió

La campanya electoral encara no ha entrat en el mes crucial, però ja hi ha indicis que la tensió anirà en augment. El 7 de setembre, Bolsonaro farà la seva primera demostració de força a l’espai públic per tal de reduir distàncies a les enquestes. La ultradreta vol generar un esdeveniment de masses a Rio de Janeiro. La «ciutat meravellosa» serà el lloc des d’on el president tornarà a repetir el seu principal argument des que va començar l’any: les eleccions no són completament transparents a causa de la fragilitat de les urnes electròniques, i es reserva el dret d’impugnar un resultat desfavorable.