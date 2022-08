El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defensat des de París (França) que la solució al conflicte entre Catalunya i l'Estat ha de sortir de la taula de diàleg i la negociació amb Espanya, i no pas de cap intervenció de les institucions europees. Durant una taula rodona sobre moviments autonomistes i independentistes organitzada per la patronal francesa més important, la MEDEF, Aragonès ha reivindicat el "federalisme europeu". Així mateix, ha afegit que "somia" que Catalunya pugui formar part d'uns "Estats Units d'Europa", com a país membre de ple dret. En aquest sentit, el cap del Govern ha subratllat que l'independentisme català és "profundament europeista", durant les seves intervencions des de l'Hipòdrom de Longchamp.

Aragonès ha fet una defensa ferma de "l'europeisme" del catalanisme i l'independentisme. "El nostre model té sentit en una Unió Europea, on els estats cooperin cada vegada més". És aquí on el president ha afegit que somia amb uns "Estats Units d'Europa" on Catalunya en formi part com a membre de ple dret. El president ha ofert en català totes les seves intervencions a la taula rodona.

Des de París, Aragonès ha advertit, però: "No demanem a Europa que solucioni el conflicte amb Espanya". El president ha justificat que ja hi ha un procés de negociació obert amb l'Estat. I ha recordat que l'independentisme català reclama un referèndum sobre la independència de Catalunya, i una llei d'amnistia per acabar amb les "conseqüències repressives" del referèndum de l'1-O del 2017.

En aquesta línia, el també coordinador nacional d'ERC ha subratllat que Catalunya "pot fer una contribució" en els reptes d'Europa. Aragonès s'ha referit així al desenvolupament d'autonomia tecnològic (com el xip europeu); el punt de vista energètic (amb interconnexions i la producció d'energies renovables, així com l'aposta per l'hidrogen o el Midcat); i per últim la gestió d'una societat "plural i diversa" com la catalana.

A la taula rodona també hi han participat l'exprimer ministre francès Bernard Cazeneuve; el president de Còrsega, Gilles Simeoni; i la vicepresidenta de Guadalupe, Marie-Luce Penchard. També hi havia d'assistir el ministre de l'Interior de França, Gérald Darmain, però l'organització ha informat de la seva absència per un "assumpte privat".

El president cors ha pres la paraula per solidaritzar-se amb Catalunya, tot i admetre la distància que hi ha entre les realitats catalana i la de Còrsega. De la seva banda, l'exprimer ministre francès ha subratllat que "només hi ha un poble francès", i ha rebutjat la "violència" en tot procés de diàleg.