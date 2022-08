El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha reiterat aquest dilluns a última hora que Ucraïna recuperarà totes les regions ocupades per Rússia, incloent-hi la regió de Crimea i els territoris d’alta mar ucraïnesos al mar Negre i el mar d’Azov.

«Ucraïna està tornant a si mateixa. I recuperarà la regió de Khàrkiv, la regió de Lugansk, la regió de Donetsk, la regió de <strong>Zaporíjia</strong>, la regió de Kherson, Crimea, i definitivament tota la nostra àrea d’aigua del mar Negre i el mar d’Azov, des de l’illa de les Serps fins a l’estret de Kertx», ha dit el mandatari ucraïnès en el seu discurs diari a la població del país.

«Això és el que passarà. Això és nostre. I així com la nostra societat ho entén, vull que els ocupants també ho entenguin. No hi haurà lloc per a ells a territori ucraïnès», ha afegit Zelenski, advertint que «això és la guerra».

En aquest sentit, el president ucraïnès ha assenyalat la seva intenció d’expulsar «els ocupants» més enllà de la frontera d’Ucraïna, i ha instat els militars russos a fugir «si volen sobreviure».

Contraofensiva d’Ucraïna

«Aneu-vos-en a casa. Si teniu por de tornar a casa vostra, a Rússia, bé, deixeu que aquests ocupants es rendeixin i us garantirem el compliment de totes les normes dels Convenis de Ginebra», ha expressat Zelenski als militars russos, donant-los l’opció de rendir-se.

Aquestes paraules tenen lloc hores després que les Forces Armades al sud d’Ucraïna hagin anunciat una contraofensiva a la regió de Kherson, a la vora del mar Negre, ciutat ucraïnesa sota control militar des de mitjans de març, després de trencar la primera línia de defensa de les tropes russes.