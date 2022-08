El Departament de Justícia dels Estats Units ha acusat aquest dimarts a l’expresident <strong>Donald Trump</strong> (2017-2021) d’haver amagat o canviat de lloc documents classificats a la seva residència de Florida, segons l’últim document entregat davant la jutge que porta el cas.

D’acord amb l’escrit del Govern que dirigeix el demòcrata Joe Biden, representants de l’expresident republicà haurien mentit a l’indicar que tots els documents classificats que Trump es va emportar de la Casa Blanca havien sigut tornats, cosa que hauria justificat l’ordre de registre del 8 d’agost.

El Departament de Justícia acusa l’equip de l’exmandatari d’«obstruir» les indagacions del Buró Federal d’Investigació (FBI) i assegura que en el registre es van trobar més de 100 documents classificats que Trump no havia entregat prèviament a les autoritats.

Dilluns, el Departament de Justícia va comunicar a la jutge que ja havia completat la revisió de documents que van ser extrets durant el registre a la casa de Trump que possiblement continguin informació coberta pel privilegi advocat-client. A través d’una ordre preliminar emesa el cap de setmana, la jutge federal Aileen Cannon es va mostrar disposada a designar un pèrit independent que supervisi el registre realitzat el 8 d’agost per agents de l’FBI a Mar-a-Lago, la residència de Donald Trump al sud de Florida, tal com ha sol·licitat l’expresident. La jutge va citar les dues parts a una audiència dijous vinent en una cort federal de West Palm Beach per tractar la demanda feta per l’expresident, que va sol·licitar la designació d’un «mestre especial», que és un pèrit independent, per supervisar el cas del registre a la seva casa de Mar-a-Lago.

A través de la seva advocada Lindsey Halligan, Trump va sol·licitar a més un rebut més detallat del decomissat i la devolució d’allò que no estigués inclòs en l’ordre judicial que va autoritzar el registre, durant el qual l’FBI va recuperar documents classificats.