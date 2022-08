El president rus, Vladímir Putin, sempre felicitava els aniversaris a Mikhaïl Gorbatxov abans que morís dimarts a la nit. L’última celebració de l’exlíder de la Unió Soviètica va ser el 2 de març passat, en què el líder rus el va felicitar d’aquesta forma: «Vostè va viure una vida llarga i plena, i s’ha guanyat un gran prestigi i reconeixement. És gratificant que avui dia el seu treball polifacètic hagi contribuït a la implementació de projectes necessaris de caritat, socials i educatius».

La relació entre tots dos va ser sempre cordial, però no amistosa. Així ho confirma l’analista Denís Kolesnik, especialista en defensa i seguretat de l’Europa central i oriental, que argumenta, que «des de l’arribada de Putin al poder a <strong>Rússia </strong>fa 20 anys, ha estat lamentant i intentant que el país recuperi la seva «antiga glòria», que està relacionada més amb l’URSS que amb l’Imperi rus». Afegeix que segons aquest paradigma, «Gorbatxov és assenyalat com un dels responsables del col·lapse de l’URSS, fet que perjudica els interessos de l’Estat rus des del punt de vista de Putin». Conclou que «la invasió russa d’<strong>Ucraïna</strong> també encaixa en aquest paradigma de la restauració de la vella glòria que Moscou persegueix des del 2000».

I aquesta difícil connexió Gorbatxov-Putin es tradueix en fets com que l’únic president de la història de l’URSS que no rebrà un funeral d’Estat, serà enterrat al cementiri moscovita de Novodevitxi. Altres dirigents russos i soviètics sí que van rebre aquest tracte, com és el cas de Borís Ieltsin, el primer president de la Federació Russa i Konstantin Txernenko, el seu antecessor en el lideratge de la Unió Soviètica.

La mateixa nit de la seva mort el portaveu del Kremlin, Dmitri Pskov, va afirmar que el president rus va expressar «la seva profunda pena» i va afirmar que Putin enviaria un telegrama als familiars i amics del reformador rus. En un acte d’aquest dimecres, el mateix portaveu va recordar el líder soviètic a Moscou. «Malgrat que les activitats de Mikhaïl Gorbatxov provoquen debat, és un home únic i extraordinari que serà recordat arreu del món». És veritat que el seu lideratge a l’URSS encara genera tota mena d’opinions entre els russos.

Disparitat d’opinions

Segons apunta Kolesnik, la popularitat de Gorbatxov ha caigut en aquest mil·lenni. «Segons dades de la fundació Public Opinion, el 2016 només un 9% tenien una visió positiva de Gorbatxov, mentre que el 39% en tenia una mala opinió. El 2004 el 18% la tenia bona». Explica que «la caiguda de popularitat es correspon a la perfecció amb el moment que Putin va començar a glorificar la Unió Soviètica».

Entre els diputats russos es plasma aquesta diversitat de criteris entre els representants de diferents formacions polítiques. Leonid Slutski, líder del Partit Liberaldemòcrata, va escriure en el seu compte de Telegram que «Gorbatxov va ser sens dubte el polític més brillant de la seva època. Però per a tots els nascuts a la Unió Soviètica continua sent una figura històrica i controvertida». En el mateix missatge també va matisar que «(la ‘perestroika’) va fer el joc als que buscaven esborrar l’URSS del mapa polític del món».

Dimitri Muratov, editor en cap del diari independent Novaia Gazeta, guanyador del premi Nobel de la pau va lamentar la seva mort. «Menyspreava la guerra, menyspreava el veritable polític. Estava segur que havia passat el moment de resoldre els problemes de l’ordre mundial per la força», va escriure. També va opinar que «va donar al país i al món un regal increïble: ens va donar 30 anys de pau. Sense l’amenaça d’una guerra global i nuclear». I va afegir que «el regal ja no existeix. I no hi haurà més regals».

L’opositor rus Aleksei Navalni va publicar en les xarxes socials un post en què comenta que el va sentir «a través dels altaveus de la presó». Sobre el mort va assegurar que «quan molts ‘demòcrates radicals’ van resultar ser lladres i hipòcrites, Gorbatxov es va mantenir com un dels pocs que no va utilitzar el poder i les oportunitats per enriquir-se».

Grigori Iavlinski, fundador del partit Iàbloko, creu que Gorbatxov va portar la llibertat a la població soviètica. «Va donar llibertat a centenars de milions de persones a Rússia i els seus voltants, i també a la meitat d’Europa», va afirmar Iavlinski. «En sis anys en el poder, Mikhaïl Gorbatxov va canviar el món». Des del seu mateix partit, Maksim Katz va llançar un dard al president rus. Katz va publicar en xarxes socials que, «si Gorbatxov fos com Putin, podria haver sigut secretari de l’URSS fins avui mateix».

Crítiques dels comunistes

Per als comunistes l’opinió és negativa, tal com ha expressat obertament aquest dimecres el secretari general del partit Guennadi Ziugànov, que va assegurar que el seu mandat no va portar més que «tristesa, desgràcia i problemes» per a tots els pobles del nostre país. Un altre polític comunista, Nikolai Kolomeitsev, va apuntar en la mateixa direcció i va escriure en les xarxes que Gorbatxov «va destruir el país, va ser una traïció des de dalt». Més dur amb el dirigent va ser Ígor Guirkin, també conegut com Ígor Strelkov. Aquest exoficial dels serveis secrets russos ha sigut molt rellevant en l’annexió de la península de Crimea –internacionalment reconeguda com a part d’Ucraïna– per part de Rússia i en l’organització de milícies en l’autoproclamada República Popular de Donetsk. En les xarxes socials va fer un post titulat «Sobre la mort dels traïdors». En aquest escrit afirma que «[Gorbatxov] no necessita voler la vergonya eterna, ja la va aconseguir» i es pregunta si «abans de morir [...] va pensar i valorar la seva vida», entre altres comentaris despectius.