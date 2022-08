L'empresa russa Gazprom ha tallat el subministrament de gas entre Rússia i Alemanya que es duia a terme a través de gasoducte Nord Stream 1 de forma temporal per tasques de manteniment. Segons el que ja havia comunicat la companyia russa, l'enviament de gas al país germànic s'ha aturat a primera hora d'aquest dimecres i es mantindrà tallat fins dissabte per "manteniment rutinari d'una estació de compressió". Aquest mateix dimecres, Hongria ha firmat un contracte amb Gazprom per assegurar-se el subministrament de gas, segons ha assegurat el secretari d'estat hongarès Zoltan Kovacs. Amb el nou acord, la companyia russa enviarà 5,8 milions de metres cúbics més al dia a Hongria.

Aquesta no és la primera vegada que Gazprom interromp o redueix el flux de gas que circula de Rússia a Alemanya a través del Nord Stream 1 tot al·legant problemes tècnics. El director de l'Agència Federal de Xarxes d'Alemanya, Klaus Mueller, ha assegurat que les feines de manteniment que han al·legat des de Gazprom són "tècnicament incomprensibles" i considera que es tracta d'un càstig a Berlín per donar suport a Ucraïna durant la guerra.