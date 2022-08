Els ministres d'Exteriors de la Unió Europea (UE) han tancat un acord polític aquest dimecres per suspendre completament l'acord que facilita l'expedició de visats a russos. Es tracta d'un acord intermedi per superar la divisió que generava la proposta d'un veto general a l'entrada de russos que demanaven alguns països, entre ells la mateixa Ucraïna, els Bàltics i Finlàndia. Ara bé, estats com Alemanya, Espanya o França no veien amb bons ulls la proposta i l'enduriment però no el veto general ha estat el punt de consens.

"Això reduirà significativament l'emissió de nous visats. El procés serà més difícil i més llarg", ha explicat l'alt representant per a la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, després de la trobada dels titulars d'Exteriors. Fins ara, l'acord per facilitar els visats a russos estava parcialment suspès amb l'objectiu de restringir l'accés a la UE a polítics i empresaris pròxims al règim de Vladímir Putin. Ara, l'acord polític dels 27 suspendrà totalment el pacte per acabar amb les facilitats que fins ara tenien els ciutadans russos. "No volem tallar amb la societat civil russa que està en contra de la guerra", ha dit Borrell tot argumentant que es podran seguir donant visats a russos, tot i que amb menys facilitats. Davant les demandes dels països que tenen frontera amb Rússia, l'alt representant de la UE ha remarcat que podran imposar mesures en l'àmbit nacional per restringir l'entrada de russos, sempre que sigui d'acord amb les regles de l'espai Schengen. D'altra banda, els ministres d'Exteriors han acordat no reconèixer els passaports emesos per Rússia als territoris ocupats d'Ucraïna.