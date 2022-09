La tensió s’escala encara més a l’Argentina. Cristina Fernández de Kirchner ha sigut víctima d’un atemptat fallit. Un home brasiler, de nacionalitat argentina, ha eludit el cercle de persones que custodiava i envoltava la vicepresidenta i l'ha apuntada amb una arma al cap. La televisió va mostrar l’escena: l’atacant va intentar prémer el gallet, però el tret no va sortir.

L’episodi ha provocat commoció nacional i regional. Diversos presidents llatinoamericans han condemnat els fets. La casa de Fernández de Kirchner és des de fa diversos dies escenaris de manifestacions dels seus seguidors, que repudien la causa judicial per la qual li han demanat 12 anys de presó i és considerada pel kirchnerisme com un intent de proscripció política. En aquest context, en el qual abunden reclams de pena de mort contra Fernández de Kirchner, ha tingut lloc aquest episodi insòlit.

El ministre de Seguretat, Aníbal Fernández, ha descrit la situació, que ha sigut considerada com un intent de magnicidi per l’entorn de la vicepresidenta: «L’aparten, es troba l’arma i ara ha de ser analitzada la situació pels nostres científics per avaluar la disposició i la capacitat que tenia aquesta persona per atacar». Concretament l'atacant és Fernando Sabag Montiel, un brasiler de 35 anys que compta amb antecedents per tinença d’armes.

«És un enorme grau de bogeria i odi el que es va intentar fer contra la vicepresidenta», ha assenyalat el seu fill i diputat nacional, Máximo Kirchner. Diferents integrants del peronisme, al poder, han repetit idees similars. El president, Alberto Fernández, s’ha apressat a parlar al país a través de la cadena televisiva. L’expresident Mauricio Macri, enverinat rival de Fernández de Kirchner, ha reclamat «un immediat i profund esclariment per part de la justícia».