Noves revelacions afloren sobre la investigació que va fer que l’FBI escorcollés la mansió de l’expresident Donald Trump. Segons ha publicat ‘The New York Times’, la policia federal va trobar durant l’operació una quarantena de carpetes buides que estaven marcades com informació classificada, cosa que genera nous dubtes sobre la possibilitat que part del material extret hagi desaparegut i el Govern no l’hagi pogut recuperar.

A més de les carpetes buides, l’FBI ha recuperat 48 carpetes més també buides amb informació sensible que, d’acord amb la marca que portaven, havien de ser retornades «a la secretària o l’ajudant militar». Tot això s’ha inclòs en l’inventari del material trobat durant el registre i la publicació del qual ha autoritzat la jutge Aileen Cannon, escrit que a més especifica que la tinença d’aquests documents per part de l’expresident constituïa una «investigació criminal». Emmagatzematge deficient L’inventari difós aquest divendres denuncia les deficients condicions d’emmagatzematge dels documents, que estaven guardats de forma poc cuidada en caixes i contàiners. En total, durant el registre a la residència de Florida l’FBI va recuperar 18 documents marcats com «alt secret», 54 de tipificats com a «secret», 31 com a «confidencials» i més d’11.000 sense classificar. El conflicte va arrencar el maig, quan els Arxius Nacionals no van aconseguir que Trump acceptés la devolució dels papers malgrat les llargues negociacions mantingudes amb l’exlíder de la Casa Blanca. A causa d’aquesta negativa, el Departament de Justícia va emetre un requeriment oficial, cosa que va motivar que els advocats de Trump cedissin alguns dels textos, assegurant als investigadors que ja no quedaven més documents per tornar. Els fiscals del cas asseguren que el registre a Mar-a-Lago només és un episodi d’una investigació en curs amb implicacions «criminals».