L'alt representant de la Unió Europea (UE), Josep Borrell, ha reclamat aquest dilluns a Rússia "aturar els jocs nuclears" i ha advertit que el bloc comunitari continuarà donant suport a Ucraïna "tot el temps que calgui" davant "l'amenaça i xantatge" rus. Després d'una reunió a Brussel·les amb el primer ministre d'Ucraïna, Denys Shmyhal, Borrell ha remarcat que l'ajuda seguirà sent en tots els àmbits, des del financer fins al militar o polític. "Volem que la guerra acabi tan aviat com sigui possible, però no de qualsevol manera", ha remarcat. Al seu torn, el primer ministre ucraïnès ha assegurat que a finals d'aquest any el país complirà els set objectius fixats per la Comissió Europea per avançar en el procés d'adhesió.

Amb Ucraïna amb l'estatus de candidat a l'adhesió a la UE, Shmyhal ha afirmat que el "camí europeu" del país és "irreversible". "El nostre futur està a la UE", ha dit. En aquest sentit, ha assegurat que estan compromesos a moure's "tan ràpid com sigui possible" amb l'esperança de poder començar les negociacions d'adhesió l'any que ve. Ara bé, la decisió sobre l'inici de les negociacions la té el Consell. Al seu torn, Borrell ha dit que la UE acompanyarà Ucraïna durant "tot el seu camí europeu" com a "país completament independent i sobirà". "Abans de la guerra calien reformes i encara són necessàries més reformes", ha dit l'alt representant de la UE