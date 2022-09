Un incendi causat per un bombardeig rus ha inutilitzat l’última línia d’alta tensió que unia la central nuclear de Zaporíjia de la xarxa elèctrica ucraïnesa. Aquest nou incident ha empès els dirigents ucraïnesos a renovar les seves crides per desmilitaritzar la planta i forçar la retirada de les tropes russes de les instal·lacions, a les quals acusen de portar a terme aquest tipus de provocacions per aconseguir la desconnexió definitiva de la planta i que aquesta deixi de generar energia per a l’Estat ucraïnès.

D’acord amb la part ucraïnesa, el bombardeig es s'ha iniciat dilluns al matí, just quan els inspectors de l’Agència Internacional per a l’Energia Atòmica (AIEA) havien abandonat la central. «Avui, a causa d’un incendi provocat pels bombardejos, l’última línia de transmissió ha sigut desconnectada», ha denunciat Energoatom, el consorci estatal ucraïnès per a l’energia nuclear, en un comunicat difós per Telegram. Segons ha declarat en un missatge publicat a Facebook, d’Energia, el ministre ucraïnès, Herman Halusxenko, els combats als voltants de la central impedeixen realitzar els treballs necessaris per portar a terme la reparació. Rússia mantindrà interromput el subministrament de gas a través del Nord Stream 1 fins que la UE no aixequi les sancions En previsió d’un tall de més durada durant l’imminent hivern, Peter Kotin, al capdavant d’Energoatom, la companyia estatal que gestiona a Ucraïna l’energia nuclear, ha comminat la missió de l’Agència Internacional de l’Energia Atòmica (AIEA), que mantindrà una guàrdia permanent de funcionaris internacionals a les instal·lacions, a pressionar per aconseguir la completa desmilitarització de la planta i evitar que les forces russes facin servir els talls en el subministrament com una arma llancívola contra el Govern de Kíiv. Missió permanent de l’AIEA L’establiment d’una missió permanent de l’AIEA «és un pas en la direcció correcta» però que la causa principal dels problemes es mantenia. «Necessitem resultats d’aquesta missió; aquests haurien de resoldre la situació, és a dir, desmilitarització; sinó, una altra solució viable», ha destacat el responsable ucraïnès en una entrevista amb Reuters. I ha reiterat que per al seu país és vital comptar durant l’hivern amb unes instal·lacions que generen la cinquena part de l’electricitat que es consumeix a Ucraïna. «Si no tenim la central nuclear de Zaporíjia, serà un hivern difícil; la necessitem», ha conclòs Kotin, abans de sol·licitar un increment en el nombre d’inspectors de l’AIEA presents en la planta.