Fernando Andrés Sabag Montiel, el jove que va apuntar contra el cap de Cristina Fernández de Kirchner i va fallar en dues ocasions el seu intent d’assassinat, ja no és considerat un «llop solitari», com el va definir el cap del servei d’intel·ligència, Agustín Rossi. La jutge María Eugenia Capuchetti sospita a hores d’ara que l’agressor no hauria actuat en solitari després d’haver analitzat les imatges de les càmeres que van registrar l’episodi que va esgarrifar l’Argentina dijous. En virtut d’aquesta presumpció, la magistrada va imposar el secret de sumari en la causa. Però abans que això ocorregués, Brenda Uliarte, la parella de Sabag Montiel, va ser arrestada.

Capuchetti enfronta des de diumenge un escull tant impensat com controvertit. La Policia de Seguretat Aeroportuària (PSA) li va comunicar que el telèfon de l’atacant havia seigut reinicialitzat i que és molt possible que es perdin proves clau per a la investigació. «Entrarem en la querella amb un tècnic per analitzar si es poden recuperar aquestes dades», va dir Gregorio Dalbón, advocat de la vicepresidenta. «Tots els que van tocar el mòbil patiran conseqüències», va dir el lletrat, que va considerar «estranyíssim» que un acte de tanta envergadura s’hagi abordat «amb tan poca cura». Segons Dalbón, si no es pogués recuperar la informació clau del telèfon, «aquells que van estar en la investigació preliminar de la justícia» haurien de ser acusats per «incompliment del deure de funcionari públic». En aquest sentit, va afegir: «És gravíssima la responsabilitat de la jutge, del fiscal i dels que van manipular el mòbil de l’imputat».

Fernández de Kirchner es manté en silenci, fins i tot després de la mobilització en el seu favor divendres, quan milers de persones van sortir als carrers de Buenos Aires i de les principals ciutats de l’interior argentí.

Prossegueix la disputa

En aquest context continua la disputa entre el Govern peronista i part de l’oposició de dretes. Mentre que l’oficialisme la responsabilitza d’atiar el foc de la discòrdia, l’oposició afirma que l’Executiu busca capitalitzar políticament l’atemptat per envestir mitjans de premsa crítics.

L’impacte que ha provocat la temptativa de magnicidi no ha apaivagat del tot algunes veus altisonants. «Jo no hi estic content. Content és una paraula important. Estic d’acord amb el fet que no t’hagin matat perquè els cavernícoles que et segueixen t’haurien erigit com a màrtir», va dir a través de les xarxes socials el sacerdot de la província de Santa Fe, Juan Pablo Esquivel, que va parlar d’un «simulacre d’atemptat».

«I tu no ets una màrtir, ets una corrupta que està sent jutjada. Un fiscal al qual no vas arribar a matar, gràcies a Déu, t’ha condemnat o estàs recorrent aquest camí», va assenyalar en al·lusió a la comanda de 12 anys de presó i inhabilitació perpètua que ha formulat el fiscal Diego Luciani en una causa que el kirchnerisme considera mancat de proves i que té l’únic propòsit de proscriure la vicepresidenta de cara a les eleccions del 2023.