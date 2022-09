Liz Truss ha estat escollida aquest dilluns nova primera ministra del Regne Unit en substitució de Boris Johnson. El càrrec l'assumirà a partir de demà. L'elecció no s'ha fet a les urnes, sinó dins del Partit Conservador, i només el 12% dels votants creu que serà una bona cap de govern, mentre que el 52% considera que serà “dolenta” o “terrible”, fins i tot pitjor que el seu predecessor, segons un sondeig publicat el cap de setmana passat per YouGov.

Tal com es pronosticava des de l'inici de les primàries fa gairebé dos mesos, Truss s'ha imposat a l'exministre de finances Rishi Sunak en una votació entre els afiliats del Partit Conservador. El resultat mostra la divisió dins de la formació i qüestiona si Truss té el mandat per fer les reformes econòmiques radicals que pretén fer, prioritzant el creixement i el consum, a la redistribució i la millora del nivell de vida de les zones deprimides.

La successora de Johnson, ha estat escollida pel càrrec per un minúscul percentatge d'afiliats del Partit Conservador. El 99% dels ciutadans no ha tingut veu ni vot en la seva designació i els experts creuen que si hagués participat a unes eleccions generals, Truss no hagués triomfat.

Les urnes es van obrir el passat 4 d’agost i 160.000 militants del Partit Conservador van poder votar de manera digital o per correu postal fins divendres. Les primàries s’han dividit en dues fases des que van forçar Boris Johnson a dimitir com a primer ministre britànic el passat 7 de juliol. Es van presentar onze candidats per succeir-lo. La primera fase va consistir en una sèrie de rondes per seleccionar dos candidats. Van votar els 357 diputats conservadors.

Rishi Sunak, l’exministre de Finances, l’home que va fer caure Johnson, es va imposar en totes les rondes. Liz Truss, l’actual ministra d’Exteriors, lleial a Johnson, es va classificar in extremis en l’última ronda per darrere de Sunak. Tots dos van competir en la segona fase en la qual han votat les bases del partit i en la qual Truss era la favorita. Truss s’ha presentat com la nova Thatcher prometent una baixada d’impostos i la reversió d’alguns dels impostos anunciats per Sunak durant els dos anys que va ser el titular de Finances de Johnson, com el de la seguretat social i el de societats.

La campanya ha consistit en 12 debats per tot el país, l’últim, multitudinari, on els militants podien posar a prova els dos contendents.