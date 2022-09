L'Organisme Internacional d'Energia Atòmica (OIEA) recomana la creació d'una zona de seguretat al voltant de la central nuclear ucraïnesa de Zaporíjia pels greus danys trobats a les instal·lacions, segons un informe publicat aquest dimarts per l'agència de l'ONU. L'OIEA alerta que es requereixen "mesures urgents per prevenir un accident nuclear" i reclama la fi dels bombardejos a la zona. La major central nuclear d'Europa està situada a territori d'activitat militar i controlada per forces russes, tot i que amb treballadors ucraïnesos. Els inspectors de l'OIEA també han puntualitzat que les condicions dels treballadors han de millorar perquè puguin fer la feina amb seguretat sense risc d'erros humans.

La missió de l'ONU va arribar a la central ucraïnesa el passat dijous i hi va instal·lar un punt de treball fix amb dos inspectors. A l'informe, l'organisme assegura que els constants bombardejos que es produeixen a la zona representen "una amenaça a la seguretat nuclear". A més, assenyalen que s'han produït danys a diversos edificis i al pas elevat que connecta les unitats del reactor de la central.