Dotze persones van perdre la vida i set més van resultar ferides dimarts a la nit durant un incendi en un establiment d’oci nocturn a la província vietnamita de Binh Duong, al sud del país. Les autoritats locals van confirmar dimecres als mitjans vietnamites el balanç de víctimes i van assenyalar que els bombers van aconseguir rescatar amb vida un nombre indeterminat de persones, segons recull el portal de notícies ‘VnExpress’.

L’incendi va començar pels volts de les 21.00 hora local (14.00 GMT) en un local de karaoke de tres plantes a la ciutat de Thuan An, a uns 20 quilòmetres al nord d’Ho Chi Minh, per causes que encara es desconeixen. El foc es va propagar per l’establiment ràpidament i va atrapar unes 40 persones dins del local, alguns dels quals van saltar des de balcons i finestres a una altura de 8 metres per salvar-se, segons el mitjà. Els bombers, avalats per 13 camions cisterna, van trigar uns 40 minuts a extingir les flames. Les autoritats han obert una investigació per aclarir les raons de l’incendi.