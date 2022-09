Cap a les nou de la nit de dimarts passat, la missió de l’ordre de les Combonianes a la diòcesi de Nacala (Moçambic) va patir l’atac d’un grup gihadista, tal com ha confirmat a La Opinión, diari integrant del grup Prensa Ibérica igual que Regió7, Prado Fernández, portaveu de les Combonianes a Espanya.

Els terroristes vinculats a l’Estat Islàmic que van assaltar la comunitat de Chipene van assassinar Maria de Coppi, una religiosa italiana de 83 anys, d’un tret al cap, quan intentava arribar al dormitori on eren els pocs estudiants que quedaven.

Per la seva banda, Ángeles López (de 82 anys), una de les germanes que és natural de la pedania murciana de Sangonera la Verde, i una altra religiosa italiana van aconseguir fugir i amagar-se en un bosc, on van protegir un grup de nenes.

El grup terrorista «ha acabat amb tota la missió. Ha cremat l’església, l’hospital, les escoles...», lamenta Prado Fernández. La missió acollia centenars de persones que fugien d’enfrontaments al nord del país.

La murciana ja havia avisat durant dies dels atacs que s’estaven produint a la zona, on s’havia implantat la por per la guerrilla i els pobles petits s’estaven buidant, ja que la població va optar per fugir.

Segons confirma Fernández, les dues religioses i la resta de supervivents estan sent traslladades a la capital i no presenten cap ferida: «Tot i que l’ensurt no els hi treu ningú».

Respecte a la germana de la congregació morta, comenta que han recuperat el cos per traslladar-lo a una altra missió. La seu que ha sigut atacada i destruïda quedarà tancar un temps, atesa la inestabilitat de la zona, tot i que continuaran treballant en altres missions.