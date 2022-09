El nou rei d'Anglaterra, Carles III, ha promès mantenir els "principis constitucionals" tal com va fer la seva mare amb "devoció indestructible" en el primer discurs adreçat als seus súbdits des que ahir va assumir automàticament el càrrec un cop morta Elisabet II. El nou monarca ha aparegut en un discurs enregistrat durant l'acte religiós que s'ha fet en memòria de la reina traspassada a la catedral de Sant Pau. El discurs, de deu minuts de durada, ha glossat la trajectòria d'Elisabet II, i Carles III ha afirmat que, com ella, també es compromet a dedicar la seva vida al "servei" dels seus súbdits arreu del Regne Unit. Alhora, el nou rei d'Anglaterra ha traspassat el títol de príncep de Gales al seu hereu, Guillem.

El rei Carles ha dedicat bona part de la seva vida com a príncep a esdeveniments de caire social i caritatiu, una faceta que ha admès que ara haurà d'abandonar. "La meva vida, és clar, canviarà", però ha confiat que de la mà del nou príncep de Gal·les, la tasca de "portar allò marginal al centre" continuarà.

El monarca ha tingut un record també per a la nova reina consort, Camilla Parker Bowles, i per al seu fill Harry i la seva nora Megan, "mentre continuen construint la seva vida a l'estranger".

L'últim agraïment ha estat per a la seva "estimada mamà", la reina Elisabet II: "Mentre comences el teu últim gran viatge per unir-te amb el meu estimat papà, vull dir-te simplement gràcies. Gràcies pel teu amor i devoció a la nostra família i a la família de nacions que has servit de manera tan diligent tots aquests anys".

Després del discurs ha continuat la cerimònia religiosa, que ha omplert de gom a gom la catedral i ha comptat amb la participació de tota la plana major de la política britànica, amb la nova primera ministra, Liz Truss, al capdavant, així com per una nombrosa representació de ciutadans.

El rei i la reina consort han arribat a Buckingham Palace cap a dos quarts de set de la tarda, hora catalana, on han estat protagonistes d'una càlida rebuda de la multitud que s'aglomerava davant les reixes del complex monàrquic.

Elisabet II va morir ahir a la residència d'estiu de Balmoral, a Escòcia, i des del moment en què es va comunicar el traspàs es va activar la coneguda com a Operació Pont de Londres, que monitoritza al detall tots els passos necessaris per al traspàs de poders en el seu fill Carles.

Part de l'Operació Pont de Londres és l'Operació Unicorn, que preveia que la mort de la monarca es pogués produir fora de Londres i els moviments que caldria fer per retornar el cos a la capital del Regne Unit.