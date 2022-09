El rei d'Espanya ha lamentat aquest dijous la mort de la monarca del Regne Unit, Isabel II, de la qual ha assegurat que serà recordada "com una de les millors reines de tots els temps". Felip VI ha aprofitat la intervenció prevista en un acte oficial a Sevilla per valorar el decés de la que ha estat la monarca més longeva del Regne Unit. El rei espanyol ha destacat "la dignitat, el sentit del deure, el coratge i l'entrega al poble" d'Elisabet II, "sempre i en tot moment". Felip VI ha revelat que ha rebut la notícia de la mort "amb enorme tristesa" i ha mostrat un "immens respecte" per la figura i la trajectòria de set dècades de regnat. "El Regne Unit i el món estan avui de dol", ha subratllat.