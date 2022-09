La cerimònia fúnebre amb el cos de la reina Elisabet II ha sortit aquest dilluns del palau reial d'Holyroodhouse, a Edimburg, fins a la catedral de St. Giles. Demà el fèretre serà traslladat a Londres, de cara al funeral d'Estat el dia 19 de setembre a l'Abadia de Westminster.

A la sortida del palau s'ha sentit el so d'una gaita mentre el fèretre era col·locat al cotxe fúnebre. Durant el trajecte, el rei Carles III, la princesa Anne; el duc de York, el comte de Wessex, els quatre fills d'Elisabet II i el duc d'Edimburg han seguit a peu el cotxe que portava les restes de la monarca en un ambient respectuós.

A ambdós costats de l'avinguda Royal Mile, per on ha transitat el vehicle, milers de persones esperaven per acomiadar-se de la reina. A St.Giles, un temple d'estil gòtic situat al nucli històric d'Edimburg, s'instal·larà aquesta tarda la capella perquè els britànics puguin dir l'últim adeu a la monarca més longeva del món.

Abans, a les 15 hores, s'ha celebrat un servei religiós amb la presència de membre de la família reial.