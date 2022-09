Els grups del Parlament Europeu han demanat a la Comissió Europea que apugi els impostos a més sectors econòmics –més enllà de l'energia- per fer front a la crisi de preus actual. Durant el primer torn d'intervencions en el debat sobre l'estat de la Unió Europea, formacions polítiques com l'Esquerra o els Verds han subratllat que indústries com la logística o la banca també s'han beneficiat enormement de la pandèmia i la guerra i exigeixen "més solidaritat". Per altra banda, bona part dels partits han volgut mostrar la seva preocupació per l'auge de l'extrema dreta i la situació de l'estat de dret a la Unió Europea, especialment compromesa en països com Hongria.

Segons ha defensat la portaveu de l'Esquerra, Aubry Manon, la imposició de noves taxes no es pot limitar als combustibles fòssils, sinó a tots els sectors que s'han "aprofitat" de la situació econòmica actual. "Els seus beneficis són estratosfèrics", ha indicat. En la mateixa línia s'ha expressat la líder dels Verds al Parlament Europeu, Ska Keller, qui també destacat la importància d'impulsar la transició ecològica per posar punt final al problema de la dependència energètica. "Els combustibles fòssils han sigut un desastre, mentre que les renovables ens garanteixen pau i estabilitat; ara és el moment d'impulsar aquestes inversions", ha assenyalat. Encara en relació amb aquesta qüestió, Keller ha definit la crisi climàtica com "el repte més gran per a la generació actual" i ha advertit que el cost de la inacció seria "molt elevat". Preocupació per l'estat de dret L'estat de dret ha sigut un dels altres temes àmpliament debatuts per les formacions polítiques. Una de les més contundents ha estat la portaveu dels socialistes S&D, Iratxe García, qui ha apuntat que l'estat de la democràcia europea "sembla tan fràgil com l'economia". "Alguns estats membres com Hongria s'han convertit en autocràcies, mentre que partits feixistes guanyen força a Itàlia; és preocupant", ha manifestat. En aquest sentit, García ha acusat l'actitud d'alguns partits de "normalitzar" l'entrada de l'extrema dreta a les institucions i els ha demanat que rectifiquin. Sobre l'estat de dret, Hongria ha estat el més assenyalat per les formacions. De fet, el Parlament Europeu té previst debatre aquest dimecres sobre el compliment dels valors europeus al país. En relació amb aquest tema, el portaveu del grup Renew, Stéphane Séjourné, ha assegurat que la Unió Europea "es va equivocar" permetent la seva entrada al club comunitari i ha afegit que "no es pot donar un cèntim més" al primer ministre hongarès, Viktor Orbán. Unitat en les sancions a Rússia Una de les opinions de més consens al Parlament és el suport a les sancions contra Rússia i a la necessitat que els estats de la Unió Europea actuïn de forma conjunta davant les amenaces del president rus, Vladímir Putin. "Hem de condemnar clarament les expressions de Rússia i, encara que no sigui fàcil, donar suport a les sancions", ha expressat el portaveu del grup dels conservadors i reformistes, Fitto Raffaele. No obstant això, formacions com els conservadors de l'EPP han retret algunes de les actuacions de la Comissió Europea en matèria energètica i les "incoherències" d'alguns països durant la crisi actual. "Si és veritat que l'hivern serà dur, hem d'utilitzar tots els recursos que tenim a la nostra disposició; no pot ser que Alemanya tanqui les nuclears i demani gas d'altres estats", ha assenyalat el portaveu del grup, Manfred Weber. Alhora, el dirigent ha lamentat que algunes de les propostes que s'han aprovat per urgència no hagin passat pel Parlament Europeu, posant en dubte la qualitat democràtica de les institucions europees. Davant aquesta situació, Weber ha demanat "acció política" i "lideratge" per construir una Europa "més ambiciosa".