El Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) ha confirmat la multa de 4.125 milions d'euros que va imposar la Comissió Europea a Google l'any 2018 per abús de la seva posició sobre els fabricants de mòbils Android. En una sentència publicada aquest dimecres, el tribunal accepta "en gran mesura" els arguments de l'executiu europeu i manté pràcticament l'import total de la sanció, que fins ara era de 4.343 milions d'euros. Així, la multa continua sent la més alta imposada a Europa per una autoritat de la competència. L'última oportunitat que té ara Google de rebaixar aquesta quantitat és a través del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), la darrera institució on pot presentar un recurs de cassació.

Segons recorda la sentència, la Comissió va sancionar a Google en considerar que havia imposat restriccions contractuals anticompetitives als fabricants de dispositius mòbils i als operadors, obligant-los a preinstal·lat la seva aplicació de cerca general (Google Search) i de navegació (Google Chrome). En aquest sentit, la sentència ressalta que un 80% dels telèfons mòbils intel·ligents que s'utilitzaven a Europa el 2018 contenien el sistema operatiu Android. Tal com confirma el TGUE, totes les restriccions que va imposar l'empresa tenien com a objectiu "protegir i reforçar la seva posició dominant en l'àmbit dels serveis de cerca general i, com a conseqüència, els ingressos obtinguts gràcies als anuncis associats a aquestes cerques".