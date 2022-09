Un total de 440 cadàvers sense cap identificació han sigut localitzats fins ara en una fossa a la ciutat ucraïnesa d’Izium, a la regió de Khàrkiv, ocupada per l’Exèrcit rus fins que fa tot just uns dies va ser recuperada per Kíiv. «S’estan descobrint fosses comunes a Izium després de ser alliberada dels russos», ha explicat aquest divendres el Ministeri de Defensa ucraïnès en el seu compte de Twitter.

El ministeri ucraïnès ha afegit que a Izium «ja s’han iniciat les accions processals necessàries» i que per aquest dissabte «hauria d’haver-hi més informació –clara, verificada–» sobre aquestes troballes. «Volem que el món sàpiga el que realment està passant i a què ha conduït l’ocupació russa. Butxa, Mariúpol, ara, per desgràcia, Raisin...», va ha dit el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, que ha afegit: «El món ha de responsabilitzar Rússia per aquesta guerra». La localitat d’Izium, ocupada per les tropes russes durant setmanes, va ser recuperada per l’Exèrcit ucraïnès en la contraofensiva llançada la setmana passada pel Govern de Kíiv sobre el sud i l’est del país.