L'aerolínia Easyjet serà la primera companyia aèria que entrarà a competir amb Tinder i eHarmony en el mercat d'aplicacions de cites. La companyia ha creat EasyWoo, l'app que permetrà als viatgers trobar l'amor a la porta d'embarcament o durant el vol.

Segons el diari anglès The Sun, els pilots i tripulació de cabina ja disposen des de fa temps d'aplicacions per lligar. I ara ha arribat el torn dels passatgers. EasyWoo, s'incorporarà pròximament a la indústria de les cites romàntiques per oferir una experiència diferent a les persones que viatgin en un futur amb l'aerolínia.