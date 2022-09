Els reis d'Espanya, Felip VI i Letizia, i els reis emèrits, Joan Carles I i Sofia, s'han assegut junts durant el funeral d'estat d'Elisabet II, celebrat a l'abadia de Westminster. En les imatges de la retransmissió televisiva s'ha pogut apreciar com els quatre estan situats a la segona fila, darrere un dels ciris que envolten el fèretre de la monarca britànica. Si bé els quatre ja van coincidir durant la recepció que va oferir el rei d'Anglaterra, Carles III, al palau de Buckingham, fins ara no s'havien vist junts en cap instantània.

Així doncs, es tracta de la primera imatge conjunta dels quatre des de 2020. De fet, Joan Carles I i Sofia van arribar a la recepció vint minuts abans que els reis d'Espanya i van evitar coincidir en els actes públics relacionats amb la mort d'Elisabet II.

D'altra banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, arrenca aquesta setmana la seva agenda a Nova York, amb motiu de l’obertura de sessions de l’Assemblea General de les Nacions Unides. Aquest compromís ha estat una de les raons per les quals Sánchez no ha assistit al funeral de la monarca britànica. Un altre motiu d'absència ha estat el d'evitar una fotografia amb el rei emèrit.

Uns 2.000 líders mundials acomiaden Elisabet II

Al funeral de la monarca britànica han acudit també presidents, reis, prínceps, primers ministres, ambaixadors i invitats especials, per acomiadar Elisabet II. Al funeral d'estat han assistit líders polítics d'arreu del món, entre ells el president dels Estats Units, Joe Biden, el de França, Emmanuel Macron, i la primera ministra britànica, Liz Truss, així com els seus antecessors Boris Johnson, Theresa May, David Cameron, Gordon Brown, Tony Blair i John Major. Felip VI i Letizia també hi han estat presents, així com el rei emèrit Joan Carles I i Sofia.