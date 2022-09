Greenpeace ha emprès accions legals contra la Unió Europea després que les institucions classifiquessin l'energia nuclear i el gas com a verdes, la també anomenada taxonomia. En un comunicat emès aquest dilluns, l'organització informa que ha enviat una sol·licitud a la Comissió Europea perquè aquesta revisi la decisió. Segons l'ONG, classificar la nuclear i el gas com a energies verdes viola la Llei Europea del Clima i les obligacions en matèria climàtica acordades pels estats membres en l'Acord de París l'any 2015. La Comissió té fins al febrer per respondre als arguments de Greenpeace i fer-se enrere, i en cas que l'executiu mantingui la decisió, l'organització assegura que elevarà el cas el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).

Segons una de les portaveus de l'associació, Ariadna Rodrigo, aquesta etiqueta verda "falsa" és "incompatible amb les lleis climàtiques i mediambientals de la Unió Europea": "El gas és la principal causa del caos climàtic i econòmic actual, mentre que encara no hi ha una solució per als residus nuclears i el risc d'accidents nuclears és massa gran per ignorar-lo", afegeix.

Per altra banda, l'organització reconeix que se sent "indignada" pel que fet que "els principals causants del canvi climàtic s'estiguin aprofitant de la situació actual mentre hi ha famílies que estan patint". "La Comissió Europea té un paper en tot això, i ara s'està embrutant les mans donant l'etiqueta de verda al gas i a les nuclears", defensa Rodrigo.

Per Greenpeace, la solució al problema actual passa per "accelerar la transició energètica basada en l'energia renovable i en l'estalvi d'energia" i conclou que els recursos que aniran destinats a inversions en gas i nuclear haurien de servir per assolir aquest objectiu.