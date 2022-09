L'eurocomissari de Justícia, Didier Reynders, ha tornat a demanar aquest dimarts "diàleg" al govern espanyol i el PP per desbloquejar la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i pactar la reforma del sistema d'elecció dels jutges. En una roda de premsa a Brussel·les després d'una trobada dels ministres d'afers europeus, Reynders ha dit que el missatge des de l'executiu comunitari és "molt clar": renovació del CGPJ i inici "immediat" de la reforma del sistema d'elecció dels jutges perquè compleixi els "estàndards europeus". Ara bé, l'eurocomissari de Justícia ha insistit que la situació d'Espanya no es pot equiparar a la de països com Hongria o Polònia. "Es tracta de millorar la situació", ha subratllat.

Malgrat allunyar la possibilitat d'un procés d'infracció contra Espanya pel bloqueig en la renovació del CGPJ, Reynders ha apuntat que tornaran a avaluar la situació en el pròxim informe sobre l'estat de dret a cada país. En cas que sigui necessari, ha dit, Brussel·les utilitzarà "altres instruments". De moment, però, l'eurocomissari de Justícia ha remarcat que cal insistir en el diàleg. Reynders visitarà l'Estat el 29 i 30 de setembre. Es reunirà amb les autoritats espanyoles per abordar el bloqueig del CGPJ i també els casos d'espionatge amb Pegasus. Brussel·les va enviar una carta a les autoritats espanyoles, a més de les d'Hongria, Polònia i Grècia, demanant més informació sobre els casos d'espionatge i és l'únic estat que no ha respost.