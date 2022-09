Les autoritats de les autoproclamades repúbliques de Donetsk i Lugansk han anunciat aquest dimarts que el referèndum sobre la possible adhesió del territori a Rússia se celebrarà entre el 23 i el 27 de setembre. L’anunci l’ha fet el president de parlament de Lugansk, Denís Miroixnitxenko, hores després que els membres de la Cambra Pública aprovessin per unanimitat una llei sobre la celebració del referèndum sobre aquest punt, tal com ha recollit l’agència russa de notícies Interfax.

Poc després, la Cambra Pública de Donetsk ha confirmat que la votació en aquest territori tindrà lloc del 23 al 27 d'aquest mes, segons ha informat l’agència russa de notícies TASS. El Govern d’Ucraïna no s’ha pronunciat per ara, si bé en el passat ha rebutjat la validesa d’aquestes votacions. Els parlaments de les autoproclamades repúbliques de Lugansk i de Donetsk van aprovar dilluns una moció instant a la celebració de referèndums per a l’adhesió de les dues regions separatistes ucraïneses a Rússia, que el 24 de febrer va llançar una guerra contra Ucraïna després de reconèixer la independència d’aquestes regions. Per la seva banda, el consell cívic instal·lat per les autoritats prorusses a la regió de Kherson (sud) ha presentat aquest mateix dimarts una iniciativa per celebrar un referèndum sobre l’annexió d’aquest territori a Rússia. Així, ha mostrat la seva confiança que la iniciativa serà recolzada per la població i que la unió a Rússia «garantirà la seguretat al territori de la regió». Les autoritats prorusses de Kherson, limítrof amb la península de Crimea, van anunciar a principis de setembre el cessament temporal del procés d’adhesió a Rússia argumentant motius de seguretat, en el marc de la contraofensiva llançada per les tropes ucraïneses en aquesta zona del país europeu.