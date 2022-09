El Consell ha donat llum verda aquest dimarts a destinar 5.000 milions d'euros més en préstecs a Ucraïna per fer front a les necessitats macrofinanceres més urgents. Després que l'Eurocambra aprovés dijous passat el suport financer a Kíiv, ara el Consell ha ratificat aquesta ajuda, que forma part del paquet de 9.000 milions d'euros d'ajuda macrofinancera a Ucraïna que la Unió Europa s'ha compromès a enviar al país. De moment, Kíiv només ha rebut 1.000 milions d'euros en forma de préstecs a llarg termini per les diferències entre els 27 sobre com finançar les ajudes.