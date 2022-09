Les connexions aèries de Rússia amb els països que encara tenen rutes directes estan bloquejades aquest dimecres, sense possibilitat que els ciutadans puguin comprar bitllets per sortir del país després de la mobilització parcial immediata de 300.000 reservistes.

Turquia, un dels països que no exigeixen visats per als ciutadans russos, és inaccessible ara. Els vols als aeroports d’Istanbul, Ankara i Antalya figuren esgotats i un portaveu de Turkish Airlines citat per l’agència de notícies DPA ha anunciat que ampliaran la seva capacitat en els pròxims dies.

La impossibilitat de comprar vols també es fa extensible a altres països, com Armènia, segons l’agència Bloomberg, sense que hi hagi una explicació oficial sobre aquest aparent bloqueig.

A més, han augmentat les recerques a internet relacionades amb una possible sortida de Rússia o amb maneres d’evitar una potencial crida a files. Les recerques de ‘com sortir de Rússia’ es van disparar a Google dimarts a la tarda, quan ja es temia un imminent discurs a la nació de Putin, segons les estadístiques que divulga Google Trends.

Rutes de sortida

Les dades de Google Trends mostren un augment en les recerques d’Aviasales, que és el lloc web més popular de Rússia per comprar vols. Algunes rutes amb escales, incloses les de Moscou a Tbilisi, tampoc estaven disponibles, mentre que els vols més barats des de Moscou a Dubai costaven més de 300.000 rubles (5.000 dòlars), aproximadament cinc vegades el salari mensual mitjà.

Lituània, per la seva banda, que té frontera amb Rússia i que des de dilluns no concedia visats a turistes russos, ha advertit després de l’anunci de Putin que tampoc emetrà visats humanitaris ni de cap tipus als ciutadans russos.