Els estats de la Unió Europea s'han compromès a donar suport militar a Ucraïna "tant de temps com sigui necessari" per lluitar contra l'exèrcit rus. Així ho ha fet saber aquest dijous des de Nova York l'alt representant de la UE, Josep Borrell, després que els ministres de defensa dels 27 celebressin un consell informal extraordinari arran de l'anunci de Putin de mobilitzar 300.000 reservistes. Segons Borrell, les amenaces del Kremlin són una prova més que Moscou està "fracassant" militarment i la mostra que Putin "vol destruir Ucraïna de qualsevol manera". En aquest sentit, el dirigent espanyol subratlla que Ucraïna està exercint el seu dret a defensar-se i a recuperar el territori ocupat per Rússia.

Durant la seva compareixença davant els mitjans, Borrell també ha assegurat que els ministres de defensa han aprovat per unanimitat imposar noves sancions a Rússia, tot i que no ha especificat de quines es tractava. "Imposarem mesures addicionals tan aviat com sigui possible i en coordinació amb els nostres socis", s'ha limitat a dir.

Per altra banda, Borrell ha condemnat els referèndums anunciats per les autoritats prorusses als territoris ocupats d'Ucraïna –Lugansk, Donetsk, Kherson i Zaporíjia- i ha insistit que són "una clara violació de la independència, la sobirania i la integritat territorial del país", així com "una violació dels principis de l'ONU".