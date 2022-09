Almenys 13 persones han mort, set menors d’edat, en un tiroteig en una escola d’Izhevsk, ciutat russa al peu dels Urals, segons el Comitè d’Instrucció rus. «Tretze persones, incloent-hi sis adults i set menors, han mort en aquest crim», assegura l’organisme en un comunicat publicat a la seva web. Entre els adults morts hi hauria almenys dos professors i dos guardes. Prèviament, el Ministeri de l’Interior havia informat d’un mínim de sis morts i 20 ferits arran del succés.

El cap de la capital de la república russa d’Udmúrtia, Alexandr Bretxalov, va escriure prèviament a Telegram que hi havia hagut «una tragèdia a Izhevsk, a l’escola número 88». «Una persona no identificada va entrar a l’escola, va matar un guàrdia. Hi ha víctimes entre nens i ferits», va dir Bretxalov abans d’afegir que el pistoler s’ha suïcidat. Ho ha confirmat també el Ministeri de l’Interior de la república russa, qui va informar de la troballa del cos de l’atacant.

A l’escola 88 d’Izhevsk, ublicada a pocs metres de l’administració de la ciutat, estudien prop d’un miler d’alumnes, segons mitjans russos.