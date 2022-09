Una xarxa de comptes russos ha estat propagant desinformació sobre la guerra a Ucraïna des de fa mesos. L’oenagé EU DisinfoLab ha exposat una campanya d’influència i manipulació política que ha suplantat la identitat de fins a 17 grans mitjans de comunicació per enganyar els lectors amb articles, vídeos i enquestes omplertes de falsedats. Aquests continguts eren després amplificats a través de comptes ‘fake’ a Facebook i Twitter.

Aquesta campanya propagandística coordinada des de Rússia es va activar el maig d’aquest any per promoure la narrativa del Kremlin sobre la seva invasió militar d’Ucraïna i per desestabilitzar l’opinió pública dels seus rivals. Així, aquests «clons» que es feien passar per mitjans legítims repetien falses acusacions habituals del Govern de Vladímir Putin com que Ucraïna és un país nazi i conspiracions com que massacres de civils com les de Butxa són un muntatge.

#DOPPELGANGER: How Russia-based actors cloned legitimate media outlets from multiple countries (🇩🇪🇬🇧🇫🇷🇮🇹🇱🇻🇺🇦) to spread disinformation designed to undermine the support for Ukraine.



Our last investigation: https://t.co/yaeAEBHdWY — EU DisinfoLab (@DisinfoEU) 27 de septiembre de 2022

La investigació assenyala que aquesta operació va comprar dominis web amb noms molt semblants als mitjans de comunicació pels quals es feien passar i mimetitzaven el disseny d’aquestes pàgines per afinar la seva capacitat d’engany. Aquest és un mètode usual de les campanyes de desinformació, una opaca indústria que s’estima que mou més de 60.000 milions de dòlars. Comptes coordinats a Facebook i Twitter operaven com a altaveu per fer arribar aquestes mentides a més gent. Així, hi ha qui llegia notícies falses russes pensant que es tractava d’articles periodístics rigorosos i contrastats.

«Amenaça contínua»

Aquesta campanya de desinformació, ja destapada a finals d’agost pel mitjà alemany ‘T-Mobile’, va posar en el punt de mira grans mitjans de comunicació d’Alemanya, el Regne Unit, França, Itàlia, Ucraïna i Letònia. Entre ells hi figuren ‘The Guardian’, ‘20 minuts’, ‘Ansa’ i ‘Bild’, el diari més venut d’Europa. La investigació no ha detectat que aquesta maniobra afectés mitjans espanyols.

EU DisinfoLab no atribueix aquesta operació coordinada a un actor específic, però remarca que «molts elements apunten a la participació d’actors amb seu a Rússia». Seguint la seva pista a internet apunten que tant la compra de dominis web suplantats com la producció dels vídeos propagandístics difosos s’ha efectuat des d’aquest país. Tot i així, l’oenagé afegeix: «No podem excloure totalment la possibilitat d’una operació de falsa bandera». Aquesta campanya de manipulació continua activa, cosa que fa que constitueixi una «amenaça contínua».

Els autors de la investigació demanen a les autoritats actuar per frenar aquest tipus d’atacs. «El fet que l’operació segueixi en marxa després de mesos de violar les lleis europees de propietat i privacitat de les dades utilitzant servidors i ‘software’ amb seu a la UE, probablement sense conseqüències per als seus autors, és preocupant», ha lamentat Alexandre Alaphilippe, director Executiu d’EU DisinfoLab.