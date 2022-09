Almenys 23 persones han mort i 28 han resultat ferides en un atac amb míssils russos contra un comboi humanitari a Zaporíjia, al sud del país, segons ha denunciat el governador regional, Oleksandr Staruj, a Telegram.

«De moment se sap que hi ha 23 morts i 28 ferits. Tots civils, els nostres compatriotes», ha escrit Staruj. Les víctimes es dirigien al territori ocupat per l'exèrcit rus amb l'objectiu de rescatar ciutadans de la regió abans que Putin signi l'annexió de les autoproclamades repúbliques populars de Donetsk i Lugansk i de les regions de Kherson i Zaporíjia.

La cerimònia d'annexió, prevista per aquest divendres a les tres de la tarda hora local, es produeix després dels referèndums –no reconeguts internacionalment- celebrats en aquests territoris.

"L'enemic ha bombardejat amb míssils un comboi humanitari civil a la sortida del centre regional; la gent feia cua per sortir del territori temporalment ocupant per recollir els seus familiars i fer arribar ajuda. Hi ha morts i ferits", ha escrit Staruj, acompanyant el missatge amb fotografies de vehicles amb les finestres trencades i d'alguns cossos.