El president rus, Vladímir Putin, ha signat aquest divendres l'annexió a Rússia de les regions ucraïneses de Kherson i Zaporíjia i de les autoproclamades repúbliques populars de Donetsk i Lugansnk, que representen un 15% de la superfície del país. La cerimònia ha tingut lloc poc després de les dues de la tarda hora catalana després que el mandatari s'hagi reunit amb els líders dels territoris, desplaçats a Moscou. L'annexió arriba després dels referèndums celebrats entre el divendres 23 i el dimarts 27 de setembre, organitzats per les forces prorusses i que no tenen el reconeixement ni de les autoritats ucraïneses ni de les principals potències occidentals. La Unió Europea, de fet, ja va qualificar-los "d'il·legals" i va parlar de "farsa".

Els resultats publicats el mateix dimarts per part de les autoritats russes indicaven que més del 97% dels votants va apostar per l'annexió a Rússia dels territoris ocupats. Per la seva banda, Ucraïna va denunciar que els comicis havien comptat amb "centenars de col·laboradors" i va assegurar que hi hauria judicis per traïció, amb condemnes que implicarien penes de presó d'almenys cinc anys.

De forma similar al que va passar amb Crimea l'any 2014, l'objectiu del Kremlin darrere aquesta operació és que les quatre regions siguin considerades territori rus. Si les tropes ucraïneses avancen per aquestes zones, Moscou ho considerarà una agressió, obrint així la possibilitat d'escalar el conflicte.