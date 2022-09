Volodímir Zelenski ha demanat aquest divendres l'ingrés accelerat d'Ucraïna a l'OTAN. És un moviment que el president ucraïnès fa hores després que el seu homòleg rus, Vladímir Putin, hagi anunciat l'adhesió de quatre territoris ucraïnesos ocupats pel seu exèrcit. "Ja hem demostrat la compatibilitat amb els estàndards de l'Aliança", ha indicat Zelenski.

En paral·lel, el president ucraïnès s'ha mostrat a seguir dialogant amb Rússia per assolir la pau, però ha puntualitzat que ho vol fer en condicions "iguals, honestes, dignes i justes". I ha afegit: "És obvi que això és impossible amb aquest president rus. No sap què són la dignitat i l'honestedat. Per tant, estem preparats per a un diàleg amb Rússia, però ja amb un altre president".